MLW | Due colpi importanti dalla vecchia Ring of Honor

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Secondo quanto riporta PWInsider, due ex membri dello staff dellaofsi sono uniti alla MLW. PW Insider riporta che il promoter di lunga data della ROH Gary Juster e il booker di lunga data “Delirious” Hunter Johnston si sono uniti alla MLW con ruoli dietro le quinte. Due pedinenel backstage, e non solo Il report afferma che Juster avrà un ruolo di consulenza per la compagnia in molte aree diverse, compresa quella di promoter. Secondo l’articolo, Juster non era presente al taping di domenica, ma è atteso agli eventi MLW in futuro. Johnston, oltre a debuttare come wrestler per la compagnia durante la registrazione televisiva di Fightland di domenica, sarà produttore per la MLW. Johnston ha ricoperto il ruolo di head booker per la ROH dal 2010 fino a quando ha lasciato la promotion dopo l’acquisto da ...