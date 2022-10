LIVE Sonego-Tiafoe 4-6 2-3 | ATP Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA | Lorenzo rimane all’inseguimento

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-CILIC (3° MATCH DALLE 11.00) LADI SINNER-HUESLER (4° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Attacco in controtempo dell’americano,risponde corto e viene trafitto da un’altra volée. 15-0 Con estrema calma, che appoggia il punto con la volée. GAME, 2-3. Ace esterno di. 40-0 Buon servizio in kick di. 30-0 Fuori la risposta bloccata di. 15-0 Viene a rete, che chiude il punto con uno smash rabbioso. GAME, 1-3. Servizio esterno e rovescio lungolinea per lo statunitense. 40-0 Fuori la risposta di, che pare aver ...