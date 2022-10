(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il ritorno con gol col Viktoria Plzen è stato un regalo quasi insperato per Romelu. L'lo ha aspettato a lungo per colpa...

Calciomercato.com

... il governo intende, infatti, congelare l'invio delle cartelle daeuro per gli over 50 che, ... il sindaco Romizi chiede le... sottrae in modo fraudolento quasi.000 euro dal conto corrente di un avvocato: denunciata donna ... Dopo le polemiche arrivano ledel Sindaco Matteo Camiciottoli in relazione al post comparso ... Le scuse, le 100 presenze e la vera cifra a bilancio: Inter, ora tocca a Lukaku Due le autobombe esplose davanti al ministero dell'Istruzione. Nessuna rivendicazione ma le autorità accusano il gruppo islamista al Shabaab, ...Partite Iva, flat tax al 15% fino a 100 mila euro. Imposta ridotta al 5% su un paniere più allargato di beni. Niente reddito di cittadinanzaper chi può lavorare. E taglio del cuneo fiscale nel giro di ...