GF Vip | Micol Incorvaia mette mi piace ad un tweet contro Antonella | è l’ex di Edoardo e possibile nuova gieffina

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Come annunciato da settimane, a breve avverranno nuovi ingressi al GF Vip. Tra i papabili nuovi concorrenti c’è, sorella di Clizia ed ex fidanzata di un attuale gieffino:Donnamaria. Ancora prima del suoingresso, la ragazza è già finita al centro dei social.– Dopo i vari abbandoni, eliminazioni L'articolo

Incorvaia concorrente del GF7 A svelare l'ipotesi bomba ci hanno pensato i colleghi di Biccy.it . Dopo la smentita relativa all'ingresso di Helena Prestes , amica di Nikita e vecchia ...Una rottura che segue quelle di Totti - Ilary, di Wanda Nara - Icardi e tante altre coppie... ci sta insegnando anche come si chiude una relazione in modo sano diRonchi E lisabetta Canalis ...A quanto pare, non sarà Helena Prestes a entrare nella casa del GF Vip, bensì Micol Incorvaia, la ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, nonché la sorella della più nota Clizia, ex gieffina e attuale ...Come riporta Biccy, tra questi spicca anche quello di Micol Incorvaia, sorella della più celebre Clizia Incorvaia. La papabile neo-concorrente potrebbe così seguire le orme della sorella, protagonista ...