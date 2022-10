Enrica Bonaccorti su Memo Remigi | Non è libidinoso | lo difenderò

, attraverso un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, ha detto la sua sul caso che ha travolto Memo Remigi a Oggi è un altro giorno. Il cantante ha fatto scivolare in diretta ...Franco Giubilei per 'la Stampa' MEME REMIGI 'Andrò in tv a difendere Remigi, di certo mi massacreranno sui social'.conosce benissimo l'ambiente televisivo, veterana com' è di programmi Rai e Mediaset, ma ha ...Enrica Bonaccorti difende Memo Remigi: «Andrò in tv per difenderlo». Il cantante è stato cacciato dalla Rai per aver palpeggiato in diretta televisiva Jessica ...Jessica Morlacchi rompe il silenzio sul caso molestie in Rai. L’ex leader dei Gazosa, palpeggiata in diretta tv da Memo Remigi, ha scritto in un lungo post su Instagram che cosa ha vissuto in quei ...