Coppa del Mondo Short Track | Pietro Sighel si prende il bronzo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Montreal – Si chiude con due podi conquistati e un terzo sfiorato davvero per poco la terza ed ultima giornata dell’Italia nella prima tappa stagionale dideldia Montreal. Sul ghiaccio canadese dell’Aréna Maurice-Richard, primasui 500 metri, quindi la staffetta femminile tricolore, hanno chiuso le rispettive finali in terza posizione portando così in dote due preziosissime top 3 alla Nazionale azzurra. Resta il rammarico per la squalifica in Finale A della staffetta maschile, declassata dal secondo al quarto posto per un sorpasso giudicato irregolare dinell’ultimo giro ai danni dell’avversario kazako. Le conferme, come da tradizione, arrivano dalla squadra femminile: con quello odierno sale ...