Brighton | De Zerbi pesca dallo Shakhtar | nel mirino un difensore

O in questo caso, come negli incubi, visto il pesantissimo risultato rimediato in casa di De. L'ex allenatore del, Potter, ha trovato la sua prima sconfitta alla guida dei Blues ...... 4 a 1 sul Chelsea più celebre e più ricco, Roberto De, un bresciano che s'innamora delle ... Averlo realizzato poi, alla guida del, al cospetto di Potter , l'ex manager partito all'...Che nel giorno del suo primo e fragoroso successo in Premier League, 4 a 1 sul Chelsea più celebre e più ricco, Roberto De Zerbi, un bresciano che s’innamora delle sue squadre, parli dello Shakthar co ...Incanta il Brighton di Roberto De Zerbi. Ed è proprio il risultato dei ‘gabbiani’ dell’ex tecnico di Sassuolo e Shakhtar a fare rumore, in quanto è stato un 4-1 ai danni del Chelsea. Sulla cui ...