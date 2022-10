Seul | Yoon | ' è un disastro che non doveva accadere'

Nel centro di"si è avuta una tragedia e un disastro che non avrebbero dovuto verificarsi", ha dettoin un discorso nazionale, giurando di "indagare a fondo" sull'incidente e l'adozione di ...4.05:strage Halloween,una tragedia Il presidente sudcoreanoSuk - yeol ha affermato che gli eventi della fuga precipitosa e della calca, all'origine della morte di almeno 149 persone a una ...A Seul i festeggiamenti di Halloween si sono trasformati in tragedia. Almeno 151 persone sono morte e 150 sono rimaste ferite nella calca creatasi nel quartiere di Itaewon, dove migliaia di persone si ...1863 – Nella prima Conferenza Medica Internazionale nasce, per iniziativa dei 14 partecipanti, la Croce Rossa internazionale voluta da Jean Henri Dunant. 1908 – Viene fondata ad Ivrea la “Ing. Olivett ...