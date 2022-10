Sacchi | «Ora senza Haaland Guardiola fa fatica»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 ottobre 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigosul sabato del pallone e sulle partite della domenica. Parte da Leicester – City. «attacca benissimo gli spazi,di luihato perché molti giocatori erano troppo fermi». Passa per De Zerbi. «Sono contento per De Zerbi. Misi una buona parola per lui quando il Sassuolo decise di prenderlo». I numeri incredibili dilasciano poco spazio a dubbi.non fa che confermare un fatto oramai palese. Lo stesso, forse non il capostipite ma l’attuale numero uno degli allenatori col joystick, ha chiarito che adnon può chiedere di stare qui o stare lì, che «è puro istinto», che sembra che sia la palla a cercare lui. Il Guardian, in estate, ...