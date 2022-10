Omicidio Meredith | Amanda Knox e Raffaele Sollecito insieme a Gubbio - Cronaca - lanazione it

Amanda e Raffaele vennero arrestati perché ritenuti coinvolti nell'diKercher, compiuto a Perugia, tra il primo e due novembre del 2007, e poi definitivamente assolti. Per l'...'Avevamo programmato di andare lì il giorno in cui è stato trovato il corpo di', raccontano sul tabloid brittanico ...Amanda Knox è tornata in Italia a Perugia a metà di giugno dove, secondo quanto risulta all'ANSA, ha incontrato il suo difensore ...Roma, 30 ott. (askanews) - Secondo il tabloid Gb 'Mirror', Amanda Knox è tornata in viaggio a Perugia e, successivamente, a Gubbio ha ...