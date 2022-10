Inter-Juve | firma a fine anno | svolta improvvisa

CalcioMercato.it

Empoli - Atalanta 0 - 2. In campo Spezia - Fiorentina e Cremonese - Udinese. Ieri i successi di Napoli,. Partenopei in vetta a +4 sul Milan, chiamato a vincere stasera sul campo del ...Piove sul bagnato in casa Juventus: nuovo infortunio dopo quello accorso ad Iling. Sarà costretto a saltare l'. Se un indizio un indizio, due indizi sono una coincidenza e tre indizi fanno una prova, la stagione della J uventus ha tutte le credenziali per poter essere definita assolutamente sfortunata, ... Juve-Inter, partita assurda: oltre 10 gli assenti! 90' - Assegnati tre minuti di recupero. 89' - Juventus Next Gen arrembante in questo finale. 84' - Occasione per la Juventus Next Gen: Sekulov impatta, Pagno respinge. 82' ...Piove sul bagnato, in casa Juve. Le assenze iniziano a farsi sempre più pesanti ... Salterà infatti i match con PSG, Inter, Verona e Lazio. Arrivederci, ci si rivede nel 2023.