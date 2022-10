GP Messico | Qualifiche | nel regno di Perez | la pole è di Verstappen

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il pubblico messicano voleva una Red Bull al comando delle operazione, ma dovrà accontentarsi di quella, come dire, sbagliata. Gli spalti palpitano d’amore per il connazionale Sergioche si è piazzato, soltanto, al quarto slot della griglia di partenza. Laposition è andata, infatti, al campione del mondo Maxche ha preceduto le due Mercedes George Russell (secondo) e Lewis Hamilton (terzo). Dovranno inseguire, invece, le due Ferrari con Carlos Sainz quinto e Charles Leclerc addirittura settimo. Bella prova delle due Alpine, entrambe in Top 10, nelledel GP. GP: dopo il campione del mondo ecco le Mercedes Lewis Hamilton (Credit foto – pagina Facebook Mercedes)Nonostante la vittoria nel titolo piloti e ...

Rivivi ledi Città delattraverso il nostro LIVE F1 - GP Città del2022, la griglia di partenza 1ª Fila 1. Max Verstappen 1:17.775 Red Bull 2. George Russell 1:18.079 ...Intervistato da David Coulthard, Max Verstappen ha commentato le sueche l'hanno visto con una zampata e due giri perfetti, prendersi la pole position del Gran Premio delbattendo le Mercedes, e confermando di non essere ancora sazio dopo aver ...[F1] – Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l’appuntamento dedicato alla diretta testuale delle Qualifiche del Gran Premio di Città del Messico 2022, 20esima tappa del campiona ...In Messico ricompaiono le nuvole sulle qualifiche della Ferrari, le peggiori della stagione con Sainz 5° e Leclerc solo 7°, battuto anche da Bottas. Ferrari in terza e in quarta fila dietro al solito ...