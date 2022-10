Governo | Mulè | ' Sisto | Valentini e Barachini saranno sottosegretari'

(Di domenica 30 ottobre 2022) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Credo che sia Francesco Paoloche Valentinoe Albertonella squadra deiche sceglierà il presidente del consiglio”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgioospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24. “Hanno tutti e tre una cultura, una grande esperienza personale e i numeri per poter fare i”, ha aggiunto.

Aldi Giorgia Meloni restano da nominare, probabilmente domani, viceministri e sottosegretari. ... Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio(FI), a 'Il caffè della domenica ' su ...Roma, 30 ott. " "Saremmo all'anno zero della politica se nella scelta dei sottosegretari dovesse esserci un problema, addirittura, come riportano alcuni giornali, un veto o un 'no', nei confronti dell'...