LA NAZIONE

Arriva in aula una vicenda che si trascina da tre anni fa: dalle tre materie a giugno fino allo stop agli esami di riparazione. Poi l'accusa diretta al ...ROVERETO . I commercianti eesercenti di Roveretola Ztl e chiedono la riapertura al traffico veicolare l'asse via Fontana - via Dante per favorire una maggior frequentazione del centro cittadino. "Negli ultimi mesi,... Gli bocciano il figlio e lui scrive cartelli in città contro la prof: a processo Arriva in aula una vicenda che si trascina da tre anni fa: dalle tre materie a giugno fino allo stop agli esami di riparazione. Poi l'accusa diretta al padre ...Inter-Sampdoria, Yepes dribbla l’espulsione per somma di ammonizioni: i quotidiani lo bocciano alla prima da titolare Inter-Sampdoria si chiude con il risultato di 3-0 per la squadra di Simone Inzaghi ...