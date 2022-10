F1 Gp Messico 2022 | Verstappen trionfa davanti a Hamilton e Perez

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il campione del mondo Maxnel Gp deldi F1. L’olandese della Red Bull, scattato dalla pole position, domina la corsa, lasciando la leadership per pochi giri dopo il pit-stop endoall’inglese della Mercedes Lewise al messicano Sergio, suo compagno di squadra. Quarto l’inglese della Mercedes George Russell che si lascia alle spalle le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, in difficoltà e mai in lotta per le posizioni da podio. A completare la top ten la McLaren dell’australiano Daniel Ricciardo, l’Alpine del francese Esteban Ocon, l’altra McLaren dell’inglese Lando Norris e l’Alfa Romeo del finlandese Valtteri Bottas. L'articolo proviene ...

...30 Empoli - Atalanta 0 - 2 15:00 Cremonese - Udinese 0 - 0 15:00 Spezia - Fiorentina 1 - 2 18:00 Lazio - Salernitana 1 - 3 20:45 Torino - Milan 2 - 1 MOTORI - FORMULA 1 21:00 GPCALCIO - ...Arabia Saudita, Emilia - Romagna, Miami, Spagna, Azerbaijan, Canada, Francia, Ungheria, Belgio, Olanda, Italia (Monza), Giappone, Stati Uniti e adesso: supremazia assoluta per Verstappen in questa stagione, quattordici vittorie, nessuno come lui nella storia della Formula 1, e mancano ancora due gare...Max Verstappen ha dominato il Gran Premio del Messico, conquistando la sua 14° vittoria stagionale e stabilendo un nuovo record nella storia della Formula 1. Lewis Hamilton ha chiuso al secondo posto, ...