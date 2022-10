(Di domenica 30 ottobre 2022) Ci sonodelprimascontro con ile aper la successiva partita contro lo? Scopriamolo assieme. La risposta è sì e si tratta di un solo giocatore, anche se tra i migliori a disposizione di Stefano Pioli. Nell’elenco di chi in caso di cartellino giallo sarebbe fermato per un turno dal giudice sportivo, infatti, c’è Theo Hernandez, che dovrà prestare particolare attenzione, quindi, a non subire un’ammonizione. SportFace.

SPORTFACE.IT

Di fronte c'è l'osticodi Juric, che si affida all'ex Pellegri. Dal 1 cerca posto De ...il portoghese non ne ha, ma gli impegni sono tanti e i giocatori pochi. In Finlandia contro l'.... .. Infortunati. Ola Aina (distrazione del bicipite femorale). Squalificati. .. Linetty. UDINESE . Infortunati. Becao (problema muscolare). Buta (frattura alla tibia). ... Diffidati Torino-Milan: rossoneri a rischio squalifica in vista dello Spezia Diffidati Sampdoria: due giocatori a rischio squalifica contro la Fiorentina, gara valevole per la tredicesima giornata di Serie A La Sampdoria affronterà l’Inter in occasione della dodicesima giornat ...La stella del Psg Neymar salterà essendo stato ammonito nell'ultima partita contro il Maccabi Haifa , la trasferta contro la Juventus ...