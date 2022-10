Carlo Giacone | il sindaco aggredito a martellate nel torinese | è grave

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ildi Giaveno (Torino)è statoin strada ieri notte. Il primo cittadino intorno alla mezzanotte stava camminando nel centro della cittadina quando è statoda uno sconosciuto che lo ha colpito ripetutamente al capo con un corpo contundente, forse un martello.è stato ricoverato a Rivoli in prognosi riservata. L’aggressore aveva il volto coperto. Sull’accaduto in corso le indagini dei carabinieri. Il presidente piemontese dell’Uncem Roberto Colombero, con staff e tutti i sindaci del Comuni montani, esprime «piena condanna per ilfatto avvenuto, sul quale indagano le forze dell’ordine, e abbraccia il, confidando nella sua piena ripresa. Un atto incommentabile, gravissimo, ignobile. Uncem è ...

Sky Tg24

, primo cittadino di Giaveno , in provincia di Torino, è stato aggredito nella serata di sabato 29 ottobre, intorno a mezzanotte. Il 62enne è stato ricoverato all'ospedale di Rivoli. ...' Anci Piemonte augura al sindaco di Giavenouna pronta e totale guarigione e auspica che la giustizia faccia il suo corso individuando il responsabile di un'azione così efferata', ... Aggredito il sindaco di Giaveno: Carlo Giacone ricoverato in gravi condizioni "Apprendo con sgomento questa terribile notizia ed esprimo la mia vicinanza al sindaco Giacone, vittima di una violenza sconvolgente". Così, su Twitter, la deputata M5s Chiara Appendino, ex sindaca me ..."Anci Piemonte augura al sindaco di Giaveno Carlo Giacone una pronta e totale guarigione e auspica che la giustizia faccia il suo corso individuando il responsabile di un'azione così efferata". Così, ...