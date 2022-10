Calendario Serie A calcio oggi | orari partite domenica 30 ottobre | chi gioca | programma | tv | streaming DAZN e Sky

(Di domenica 30 ottobre 2022) Dopo gli anticipi di ieri, laA 2022-2023 è pronta a tornare in scena con la seconda parte delrelativo alla dodicesima giornata del girone d’andata. Cinque lein agenda: una alle 12.30, due alle 15, una alle 18 e il posticipo delle 20.45, che metterà di fronte Torino e Milan. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte ledella decima giornata dellaA 2022-2023 di, relativamente a30. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky ecome di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delleprincipali. Guarda la...

Calendario Serie A calcio oggi: orari partite 30 ottobre, chi gioca, programma, tv, streaming DAZN e Sky Dopo i successi di Napoli, Juventus e Inter, continua la dodicesima giornata di Serie A. Dopo i successi di Napoli, Juventus e Inter, continua la dodicesima giornata di Serie A. Aprirà Empoli–Atalanta ...Negli anticipi della 12ª giornata di Serie A l'Inter ha battuto la Sampdoria: tutto facile per il Napoli, vince anche la Juventus ...