Calcio | Serie A | Cremonese-Udinese 0-0**

(Di domenica 30 ottobre 2022) Cremona, 30 ott. - (Adnkronos) -pareggiano 0-0 nel match valido per la 12/a giornata diA, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. In classifica i friulani salgono a quota 22 agganciano Roma e Juventus al 6° posto, mentre i lombardi, ancora a secco di vittorie, sono diciannovesimi insieme al Verona con 5 punti.

Nell'altro incontro del pomeriggio, ovvero quello tra Sampdoria e Parma, nessuna delle due squadre ha trovato il goal e il match è dunque terminato con lo 0 - 0. I rimpianti sono soprattutto per le ...... datata 2017, mentre le bianconere conquistano la 50ª vittoria interna in meno di 60 incontri inA: nessuna squadra femminile italiana ci era mai riuscita. Juventus Women - Fiorentina, la ...di Giuliano Orlando Dopo oltre mezzo secolo, il calcio femminile entra a pieno titolo come sport professionistico. A Viareggio nel 1968, la prima partita ufficiale.Sono terminati i match delle 15 validi per la dodicesima giornata di Serie A. CREMONESE-UDINESE - Allo stadio Zini di Cremona finisce 0-0 tra Cremonese e Udinese. Buon avvio degli ospiti, subito peric ...