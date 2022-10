Cadavere in riva al mare nei pressi della Vecchia Pineta | morto per soffocamento

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ostia – Ildi un uomo è stato rinvenuto oggi a Ostia, all'altezza dello stabilimento La. Dalle prime ipotesi sembrerebbe possa trattarsi di suicidio, ma le forze dell'ordine stanno comunque indagando. L'uomo sarebbeper impiccagione, inal, appeso ad un piccolo pontile; è un cittadino ucraino del 1987. Come detto indaga polizia, ma l'ipotesi del suicidio al momento sembra la più accreditata. Notizia in aggiornamento