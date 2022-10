Buon compleanno Leo Sanfelice | Linus | Piero Gros…

, con te per sempre' 'È incredibile come l'Amore 'attiri' Amore. Carla De Donato, una donna 'bella', fuori e dentro, mi ha fatto conoscere questa realtà. Vi ho trovato una piccola ...Lucca, 29 ottobre 2022 - John Romita jr., leggenda del fumetto statunitense, ha fatto visita ieri al Lucca Comics and Games 2022 per celebrare i 60 anni di Spiderman, personaggio ereditato dal padre ...La maggior parte delle celebrità non lo guarda, ma crescono anche. Poi all'ordine del giorno: feste fantasiose, graziose foto per bambini e regali ...Elena Aubry, oggi, avrebbe appena compiuto 30 anni. Se solo una maledetta buca sulla via Ostiense, alle porte di Roma, non avesse fatto volare la sua moto, uccidendola a 26 anni nel maggio ...