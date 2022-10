Sigourney Weaver | Non ho fatto la regista a causa del sessismo di Hollywood

Leggi su movieplayer

(Di sabato 29 ottobre 2022) L'attriceha spiegato i motivi per cui non ha mai diretto un film comee laprincipale è ildiha svelato che non ha mai lavorato comedelche esiste nel mondo di. La star di Alien e Avatar ha condiviso questo dettaglio della sua carriera durante una recente intervista rilasciata al The New York Times in cui parla dei problemi affrontati lungo il suo cammino professionale. Spiegando perché non ha mai lavorato dietro la macchina da presa,ha raccontato che ha abbandonato il sogno di diventare unaa ...