Non ci fu calunnia e falsa testimonianza | assolto un 39enne di Apollosa

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo la pubblica accusa del Tribunale di Avellino, Vincenzo Pennino,di, avrebbe prodotto una denuncia calunniosa nei confronti di due persone accusandole di avergli estorto la somma di 1.000,00 euro con violenza e minaccia. Il Pennino difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Antonella Mazzone, invece, è statodalle imputazioni di calunnie e. Dal processo a carico delle due persone accusate, sarebbe emerso invece, che nel 2018 che il Pennino si era impegnato a vendere la propria vettura per l’importo di 5.000,00 euro e che successivamente si era rifiutato di procedere al passaggio di proprietà dell’auto, rifiutandosi anche di restituire agli acquirenti la somma percepita. Il Pennino, dunque, era stato sottoposto a processo per ...

