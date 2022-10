Napoli-Sassuolo | Osimhen | “Contento per la squadra | Spalletti mi da fiducia”

Commenta per primo Il portiere delAlex Meret ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul: 'Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, meglio del secondo ma abbiamo perso palla un paio di volte concedendo occasioni che ...1 Luciano Spalletti , tecnico del, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il roboante successo per 4 - 0 contro il: 'Dico grazie alla squadra, meritano tantissimi elogi. Abbiamo concesso troppo per quello che è la ...Napoli-Sassuolo: dove vederla in TV La diretta TV di Napoli-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La sfida avrà inizio oggi 29 ottobre alle ore 15.00. Ricordiamo, inoltre, che la partita Napol ...Conferenza stampa Dionisi, il tecnico del Sassuolo parla alla vigilia del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni Alessio Dionisi, mister del Sassuolo, ha parlato in vista del match contro il Nap ...