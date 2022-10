Live Napoli - Sassuolo 3 - 0 Osimhen doppietta | poi Kvara gol!

Ilprosegue la sua irresistibile collana di successi cercando il 13/o di fila con il Sassuolo del goleador Frattesi, che non può ancora recuperare Berardi. L'Inter vuole proseguire la sua ...... il georgiano finora è stato l'uomo in più con 7 gol e assist, determinante il suo apporto in questa splendida partenza di stagione del. Il tridente a destra verrà completato da Lozano che si ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Corner per il Napoli. 28' - Nessun problema per Anguissa che rientra prontamente in campo. 27' - Problemi per Anguissa dopo uno scontro con Thorstvedt. Si ferma il gioco mentre c'è un calcio d'angolo ...