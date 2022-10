Lecce-Juventus | Fagioli | “Aspettavo il gol da una vita | è un sogno”

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Ho fatto un gol bellissimo, loda unae farlo con questa maglia è stato come vedere avverarsi un. Da 21 anni tifo Juve, un’emozione unica”. Queste le parole di Nicolò, centrocampista della, al termine della partita vinta agrazie alla sua rete. Un gol che scomoda paragoni illustri: “La traiettoria sembrava lentissima, il tiro non arrivava mai, quando la palla è entrata sono esploso di gioia – racconta – I miei compagni mi hanno sostenuto da tempo ed era giusto correre da loro dopo il gol per ringraziarli. Sin da piccolo guardavo Del Piero come idolo e fare un gol come lui per me è il massimo”. Sulla sua collocazione in campo: “Penso che giocare davanti alla difesa sia il ruolo per me perfetto, l’anno scorso sono cresciuto molto in questo ...