Lecce-Juve rivivi la MOVIOLA LIVE | Miretti a martello | giallo e il var non interviene McKennie chiede un rigore

Dopo 10' in cui ilfatica a entrare in partita, ma lanon ne approfittava per cogliere l'attimo e indirizzare subito la gara, ecco crescere d'intensità la manovra salentina. Un'accelerata ...Il lungo assalto dellatrova sbocco quando Iling Junior trova Fagioli che di destro si inventa un gol, il primo in serie A, clamoroso. Nel finale però ilprova il tutto per tutto e va ... Diretta Lecce-Juve 0-1: magia di Fagioli, terza vittoria di fila per Allegri La Juventus, dopo l’eliminazione dalla Champions League, risponde riuscendo a conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato, con il terzo clean sheet di fila. I bianconeri si sono imposti pe ...Finisce 0-1 la partita fra Lecce e Juventus. Dopo la cocente sconfitta in Champions League la squadra di mister Allegri torna alla vittoria grazie ad una rete di pregevole fattura del classe ...