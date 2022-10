Lecce - Juve | Miretti ammonito al 12' | era da rosso? Sui social parte il dibattito

Il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato nel prepartita di- Juventus , ai microfoni di Dazn , dichiarando: 'Valutiamo tutto quello che abbiamo ancora da raggiungere, perché gli obiettivi sono rimasti gli stessi . Lavoreremo per ottenere i risultati ...Al 12' Miretti si prende un cartellino giallo per un brutto intervento a centrocampo su Oudin . L'arbitro Chiffi estrae subito il cartellino giallo, inevitabile. Sui social però parte subito il tam ...29' - Ammonito Gatti. Ceesay prova a scappare in contropiede e il difensore bianconero cerca di fermarlo con una trattenuta. Nessun dubbio per Chiffi, che ammonisce il ...26' - Strefezza prova a ripartire in contropiede cercando Ceesay, ma il suo passaggio è impreciso e diventa preda di Gatti. 25' - Imbucata di Gatti per Miretti, ...