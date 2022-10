E’ record di ascolti per Uomini e Donne ma il programma si ferma 2 giorni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 29 ottobre 2022) Maria de Filippi può godersi anche in questa stagione tutto il successo del suo. Questa settimana le puntate in onda su Canale 5 sono state dadi, con picchi del 30% di share e media del 25. Numeri davvero molto forti, che conno il dominio neldella sua fascia, nonostante l’Italia intera, sia tornata alla normalità dopo quasi tre anni di pandemia. Perchèha fatto anche di meglio, con medie di 3 milioni di spettatori davanti alla tv, una cifra che quest’anno non è stata ancora toccata in termini di spettatori ma che di certo arriverà nelle fredde giornate di inverno quando molte più persone stanno in casa anche al pomeriggio. Con questo ottobre che sembra agosto, è facile pensare che una buona ...