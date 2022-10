Contrordine | i bambini che giocano ai videogiochi sono più intelligenti

(Di sabato 29 ottobre 2022). O la mutazione è definitivamente avvenuta, o il moralismo ci aveva preso la mano (anche l’invidia adulta, forse?) trascinandoci in giudizi frettolosi. L’asserzione, accompagnata dai so... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

la Repubblica

... "Terra e mare sono rossi" Videogiochi,: migliorano le capacità cognitive deiAppello per il clima, sprint delle adesioni: "L'energia verde al 100% è possibile" ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Videogiochi,: migliorano le capacità cognitive deiVaccini anti Covid per ... Videogiochi, contrordine: migliorano le capacità cognitive dei bambini Uno studio dell'Università del Vermont ha scoperto che giocare genera prestazioni neurocognitive superiori alla media; inoltre ci sarebbero risvolti benefici persino per la salute, fino all'ipotesi di ...Studio svolto su bambini di 9 e 10 anni e pubblicato su Jama. "Chi gioca per più di tre ore al giorno ha capacità di attenzione e memoria ...