Serie A | Napoli-Sassuolo 29 ottobre | dove vedere in TV e streaming

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 28 ottobre 2022), 29A:in TV eLa 12a giornata diA si apre con la capolista, il, che ospita i neroverdi del. Prima contro nona, scontro da lato sinistro della classifica e possibilità importanti per entrambe le compagini. La squadra allenata da Spalletti punta alla 12esima vittoria consecutiva tra campionato e coppa, un risultato, dopo l’ennesimo, roboante risultato sul massimo palcoscenico europeo. Forti del 3-0 contro i Rangers di Glasgow, i partenopei proveranno l’allungo immediato per mettere pressione a Milan, Lazio e Atalanta (le dirette inseguitrici che chiudono, per ora, i posizionamenti che danno accesso alla Champions League). Clicca ...