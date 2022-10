Sassuolo | Dionisi | “Napoli forte ma possiamo metterli in difficoltà”

Conferenza stampa, il tecnico delparla alla vigilia del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni Alessio, mister del, ha parlato in vista del match contro il Napoli. NAPOLI - "Rispettiamo tantissimo il Napoli. Bisogna essere ambiziosi e presuntuosi per pensare di andare a casa loro e ...(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Laurienté. All.Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Rispettiamo molto il Napoli ma dobbiamo avere quel pizzico ...L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno contro il Napoli. Ecco un estratto di quanto dichiarato: “Rispettiamo tantissimo il Napoli, dobbiamo ...