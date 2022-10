Pd | Zampa | ' discontinuità vera | apertura e passo indietro attuale classe dirigente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott (Adnkronos) - "Abbiamo stabilito con buone ragioni che per rapidità qui non richiamo, che il prossimo congresso dovrà essere un congresso costituente per un nuovo Pd. Avverto dunque un rischio che già trova riscontro nella realtà: fuori da questa sala e dalla sede nazionale, della fase costituente nessuno sembra essersi accorto a partire dai media. Per il Pd potrebbe essere unfatale se al cambiamento annunciato non facesse seguito niente". Lo ha detto Sandranel suo intervento alla Direzione nazionale del Pd. "Il Paese sta aspettando una proposta politica nel campo che fu dell'Ulivo e del centro sinistra che sia ricca di contenuti e di passione, aperta, coinvolgente e con dirigenti totalmente disinteressati. Occorre partire da unae dell'massima a ...