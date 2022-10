Napoli | scaraventato a terra | preso a pugni e rapinato in via Toledo davanti a tutti

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Turistadell’orologio. E’ l’ennesima aggressione avvenuta in via, a. La vittima è un uomo inglese che, nonostante lo choc, ha avuto la prontezza di allertare i poliziotti del Commissariato Montecalvario., rapina in pieno giorno in viaper l’orologio L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.