Lo sci sta morendo?

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 ottobre 2022) C'è chi si è spinto ad annunciare l'avvio della stagione a metà novembre. Chi promette ai propri appassionati di poter infilare sci e scarponi, alle quote più alte, nell'ultimo week end dello stesso mese. E gli altri che, con un pizzico più di prudenza, rimandano al 3 dicembre per dichiarare aperta la stagione dello sci e del turismo invernale di montagna. Tutti legati dallo stesso filo rosso e dallo stesso destino: compulsare quotidianamente le previsioni meteo e le tendenze sul medio periodo mentre fuori, sotto i giganti a riposo che sono gli impianti di risalita che solcano i pendii, lo scenario è quello di una tarda primavera. Fa caldo, troppo. In questi giorni di fine ottobre lo zero termico balla paurosamente intorno a quota 3000 metri ed è presagio di cattive notizie; perché lo scorso inverno le precipitazioni sono state inferiori anche del 70% rispetto alle medie e l'estate non ...