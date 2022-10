Globalist.it

Il conduttore Cruciani se la prende con l'ex ministro della Salute a causa di una fotografia. Quella che lo immortala in Parlamento con la mascherina, unico tra i suoi colleghi, durante il discorso ...... che suscita un'ondata di indignazione nel Regno Unito, venendo visto come unalla Regina ... considerandolo. A Londra la polizia ha intimato alla Virgin di non esporre i poster con la ... Il volgare attacco di Cruciani a Speranza: “L’unico con la mascherina, una cosa da imbecilli” Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...Il 5 ottobre 2022 si è tenuta presso il Washington Center for Strategic and International Studies una tavola rotonda dal titolo “NAFO and Winning the Information War: Lessons Learned from Ukraine” (NA ...