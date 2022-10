F1 | Gp Messico 2022 Wolff su Red Bull | “Accettiamo penalità | noi siamo trasparenti”

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Totoha commentato le decisioni della FIA in merito alla violazione del budget cap da parte della Red. Il direttore esecutivo della Mercedes parla in maniera chiara: “Sono contento che abbiano dato la, la– spiega – Era importante che l’errore venisse certificato, se capitasse a me una situazione del genere non lo farei mai perchè abbiamo una reputazione e. Non posgiocare così, abbiamo responsabilità verso tutto il team e i partner.” SportFace.