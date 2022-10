Elon Musk ha comprato Twitter E per prima cosa ha licenziato vari dirigenti

Alla finelo ha fatto davvero. Il patron di Tesla ha comprato Twitter pagando il social media 44 miliardi di dollari (44 miliardi di euro), la cifra offerta inizialmente ad aprile del 2022....Dogecoin impenna del 40% dopo l'annuncio chesarà il nuovo proprietario di Twitter Pare che Twitter stia lavorando a un wallet per criptovalute: conal comando, DOGE potrebbe diventare parte integrante del noto social network 23 ...Elon #Musk lancia il primo tweet dopo la travagliata acquisizione della piattaforma social. "L'uccello è libero" #twitter #elonmusk ...Elon Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari: ecco le prime decisioni e come potrebbe cambiare la piattaforma ...