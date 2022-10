Belve | svelati gli ospiti della prima puntata e quando tornerà in onda

Leggi su biccy

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ci siamo, Francesca Fagnani è pronta a tornare con una nuova stagione di. Il programma di intervisteda martedì primo novembre ogni settimana in secserata su Rai2 con un triplo appuntamento settimanale: il martedì, il mercoledì e il giovedì. NellaFrancesca Fagnani intervisterà Eva Robin’s e Wanna Marchi, quest’ultima reduce dal successo di Wanna, il documentario sulla sua vita disponibile su Netflix. Nel corsostagione vedremo anche l’intervista realizzata a Licia Ronzulli (senatrice in carica di Forza Italia) e Alessandra Celentano. Massimo Ferrero, che ha registrato l’intervista, alla fine ha cambiato idea ed ha bloccato la messa in. Giuseppe Conte, invece, non ha accettato l’invitoconduttrice. Dal ...