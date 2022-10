Barcellona | due partenze già decise | sono ex totem della squadra

settimane dopo, dopo il tour americano, il 22 marzo comincerà il Masters 1000 di Miami. Dopo di ... Inoltre, la settimana successiva si giocheranno in contemporanea i tornei die Monaco. ...Per Neymar, sfilato fra i testimoni, erano stati chiestianni di carcere e 10 milioni di euro di multa mentre l'ex presidente del, Sandro Rosell, rischiava una condanna a 5 anni. - ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La decisione del Tribunale di Barcellona è arrivata nella giornata di venerdì 28 ottobre: tutti gli imputati sono stati prosciolti da “tutti ...