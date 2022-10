Ultime Notizie – Porti | in primi 9 mesi traffici ancora in aumento in scali Roma e Lazio

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Bilancio positivo anche neinovedel 2022 per idie del. In generale, dai dati di traffico al 30 settembre, per quanto riguarda il dato complessivo del network dei trelaziali si evidenzia un traffico merci pari a 11.288.341 tonnellate con una crescita del 15,9% rispetto ainovedel 2021 e dell’1,5% anche rispetto ainovedel 2019, prima dell’esplosione della pandemia da Covid 19. Nello specifico, tra le varie tipologie, le merci liquide del network laziale chiudono inovedell’anno con un + 23,8% rispetto al 2021, mentre le merci solide con un + 12,6%. Civitavecchia registra undel ...

Il Sole 24 ORE

...contro l'Ucraina Le forze russe hanno lanciato 18 attacchi aerei contro l'Ucraina nelle24 ... distruggendo la loro logistica e spianando la strada all'annuncio di buoneper l'Ucraina'. ...Gossip di oggi 27 ottobre 2022 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 27 ottobre 2022 troviamo il bacio provocatorio di Sabrina Ferilli con Maria De Filippi e la polemica su due influencer e il loro abbigliamento fin troppo succinto agli ... Ucraina ultime notizie. Bombe russe sul Donetsk, tre civili uccisi. Kievi: russi rafforzano linee ... Non sarebbe male che lui ogni tanto potesse riposare. No, ultimamente non l’ho sentito. La stima c’è, sua moglie parla ogni giorno con la mia. Il legame c’è. La Lazio ha ogni reparto completo, un ...Le compravendite immobiliari sono ufficialmente riprese, soprattutto a Padova e provincia dove negli ultimi mesi si è registrata una grande vivacità del mercato. Nonostante il periodo di incertezza at ...