La Gazzetta dello Sport

Vizio di famiglia Ebbene sì, un'altra storia 'europea' da raccontare per Giovanni, che già aveva vissuto la favola dell'esordio contro il Liverpool, dove subentrando all'infortunato Osimhen,...Guardate Kloop e, anche loro vivono momenti difficili eppure nessuno si sogna dì metterli ... Haifa, e la doppia sfida col Benfica, sarebbero state peggiori di come lo sono state con... Simeone e quei gol in Champions: un affare... di famiglia Quella di ieri, a Napoli, è stata la notte di Giovanni Simeone, protagonista assoluto con la sua prima doppietta in Champions League. «Nelle passate stagioni Giovanni ha ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Ferrante, ex giocatore. A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Ferrante, ex giocato ...