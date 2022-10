Scorn | l’esclusiva horror di Xbox è un viaggio allucinante e criptico che confonde e affascina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Cercare di essere innovativi nel campo del Gaming è indubbiamente una sfida complessa e Ebb Software ha scelto la via del biopunk e del metafisico per cercare di immettere sul mercato un titolo diverso dal solito, dopo diversi anni di gestazione il primo lavoro di questo studio arriva sulla console di Microsoft in esclusiva e con l’intento di lasciare un segno nei giocatori che si avventureranno nel mondo di; il protagonista umanoide si risveglia in un mondo completamente assente di qualsiasi indicazione, in una torre decadente emersa direttamente da un incubo di Hans Ruedi Giger, designer svizzero famoso per le sue opere decisamente inquietanti e per aver creato il design dello Xenomorfo nel film Alien. Con questa premessa è difficile sintetizzare il gameplay diin poche parole, il protagonista non parla mai se non per emettere suoni di ...