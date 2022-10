San Francisco | uno strategico viaggio in tram

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) San– Una delle ultime opere del famosissimo designer Reiner Knizia questo gioco, per 2-4 giocatori e della durata per partita di 45-60 minuti, vi intrigherà con le sue meccaniche di connessioni, card placement e mercato.La parte grafica è a cura di Roman Kucharski (Draftosaurus, Coloni Imperiali), mentre l’editore italiano è la colossale Asmodee. Setup – PHC: Emanuele IulianoSan– Ambientazione & Ispirazione Da bravi urbanisti in erba, il nostro compito sarà quello di progettare al meglio lo sviluppo della nota città californiana. Ci troviamo nella prima metà del Ventesimo secolo; il simbolo che ci accompagnerà maggiormente verso il nostro obiettivo, sarà proprio quello della storica reteviaria. Dovremo fare attenzione a non accumulare troppi progetti o il lavoro ci sovrasterà.Bisogna dividere le ...