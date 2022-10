Pace sì ma non sulla pelle degli ucraini L’ambasciatore Melnyk scrive a Conte

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’unico modo efficace per raggiungere laè “fornire le armi e l’assistenza necessarie all’Ucraina e, infine, riconoscere la Russia come sponsor del terrorismo”. LoYaroslav, ambasciatore ucraino in Italia, in una lettera indirizzata a Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, chiedendo di “tenere conto” anche delle posizioni ucraine in vista della manifestazione per ladel 5 novembre a Roma. “Ogni voce a sostegno dellaè importante, ma queste voci dovrebbero suonare responsabili ed equilibrate, evitare di confondere ‘l’aggressore’ con ‘l’aggredito’ ed evitare di scaricare la colpa dal criminale alla parte che lo combatte”. Come raccontato anche su Formiche.net, il nuovo governo di Giorgia Meloni è pronto a mantenere le promesse fatte agli alleati e ...