Leo | il cane cieco che trova i tartufi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ha perso la vista da oltre un anno, ma il naso ed un olfatto super gli consentono ancora di andare acon l’amico di sempre, il proprietario esperto “cavatore” che non l’abbandona mai. Una storia straordinaria di affetto commovente fra uomo e animale, in questo caso uncocker spaniel campione nella ricerca del tartufo, che a Città di Castello in alta umbria, vera e propria capitale della “trifola”, celebra in autunno-inverno il periodo dell’anno vocato alla raccolta. «Ilsi chiama Leo, è un cocker spaniel nato nel giugno del 2012» racconta Lorenzo Tanzi, 69 anni, insegnante tecnico pratico per le esercitazioni agrarie, ora in pensione, esperto e storico divulgatore dell’affascinante mondo che ruota attorno alla secolare tradizione della raccolta deie ai loro protagonisti i “cavatori” e i ...