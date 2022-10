Francesca Neri e Claudio Amendola si separano | i retroscena sulla smentita di lui e sugli accordi di spearazione

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 27 ottobre 2022)si. Hanno avuto vita breve e invecchiamento precoce le affermazioni dell’attore, risalenti al luglio scorso, in cui lui negava con forza qualsiasi separazione, cambio di abitazione o scossa nella coppia. A luglio, per la prima volta, si era parlato di separazione: si diceva che lui avesse lasciato il tetto coniugale che fino a quel momento aveva diviso con la moglieed il figlio Rocco, 23 anni, e se n’era andato. Lui aveva poi reagito con sdegno: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere”. Era stata una dichiarazione così forte e sentita che nessuno aveva pensato, come invece era accaduto ai tempi delle prime timide smentite tottiane, che fosse una ...