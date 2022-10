Zoo festeggia la nascita di un prezioso cucciolo di giraffa

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) I cuccioli di animali appena nati sono sempre adorabili, ma l’arrivo di un piccolo diha qualcosa di speciale. Diversamente dagli altri cuccioli, i piccoli diallapossono essere alti più di 1.80 metri e sanno stare in piedi all’istante. Per questo il Cheyenne Mountain Zoo, in Colorado, è estremamente felice del nuovo arrivo: è appena nata una piccola femmina di. L’annuncio è arrivato in seguito alla gestazione di 15 mesi di mammaBailey. Secondo un post dello zoo, un “gruppo di visitatori fortunati” l’ha vista partorire. Inoltre, sono “decine di migliaia” gli spettatori che hanno assistito al parto attraverso una condivisione live su YouTube mandata in onda dallo zoo. Le giraffe hanno uno dei parti più unici del mondo animale: i loro cuccioli ...