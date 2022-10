Ucraina-Russia | Orsini | “Sarà un Natale di sangue”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – “undiuna mattanza”. Così il professor Alessandroa Cartabianca sulla guerra tra. “C’è il rischio di un’escalation nucleare. La mia speranza è che l’Italia avvii un processo politico nuovo verso un cessate il fuoco”, ha aggiunto sottolineando: “Siamo in una condizione più tragica di quella della scorsa settimana. Si prospetta una bagno dia Kherson. I russi intendono combattere per mantenerla”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Se la Russia impiega una 'bomba sporca' o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, 'ci saranno conseguenze': lo ha detto in un briefing il portavoce del Pentagono Pat Ryder. Queste conseguenze sono ...I due inoltre 'hanno discusso il loro impegno a continuare a fornire assistenza all'Ucraina, chiedere conto alla Russia delle sue responsabilità per la sua aggressione, affrontare le sfide poste ...L'Ucraina - nonostante la guerra - è esempio della transizione digitale. Se ne è discusso alla Settimana europea delle regioni e delle città ..