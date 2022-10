Triangolo “insidioso” per Giorgia Meloni

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 25 ottobre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi In vista del referendum istituzionale 2 giugno 1946, per tutta la campagna elettorale risuonava la voce di Pietro Nenni storico leader socialista: “l’Italia sarà una Repubblica o non sarà”. Alla vigilia della formazione del nuovo Governo (per la prima volta, dopo 30 uomini, è premier una donna), netta e determinata la voce dileader dei Fratelli d’Italia: “Il Governo sarà europeista e filoatlantico o non sarà”. Scontata l’aggiunta: chi non è d’accordo resti pure fuori. Mentre sale al Quirinale, “Io sono” mantiene nervi saldi e fa buon viso a “cattivo gioco”: il primo, credere alla apparente “ritrovata unità” del Centrodestra. UN CARICO PESANTE. Stressanti, come forse mai avrebbe ...